Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель»

Сергей Шойгу во время поездки в ЮВО с руководителем Дагестана посетил завод «Дагдизель» в Каспийске и проверил, как выполняется гособоронзаказ.

На заводе разрабатывается и изготовливается морское подводное оружие для ВМФ, промышленные и судовые дизельные двигатели, дизель-электростанции морского и сухопутного назначения.

Гендиректор предприятия Владимир Дудчак рассказал посетителям о планах по реорганизации производственных мощностей завода, а также показал цеха и рассказал об изготавливаемой продукции. Сергей Шойгу проследил за ходом выпуска продукции и осмотрел готовые изделия.

Отметим, «Дагдизель» – один из старейших заводов страны, специализирующийся в области дизелестроения и торпедостроения.