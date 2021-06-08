Сергей Шойгу посетил в Дагестане отряд подготовки спецназовцев

Министр обороны Сергей Шойгу вместе с главой региона Сергеем Меликовым побывал на учебно-тренировочной базе 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. Здесь готовят морских спецназовцев.

В барокамерах и глубоководном бассейне военнослужащие отрабатывают погружения, приёмы рукопашного и ножевого боя, обследование корабля на наличие взрывоопасных предметов, а также стрельбу под водой.

Сергей Шойгу обратил внимание специалистов центра на то, что при подготовке необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого военнослужащего, в том числе в динамике. «У каждого индивидуальные свои характеристики, своё здоровье. Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа», – поручил Шойгу специалистам центра.

Глава военного ведомства отметил необходимость расширения спортивных залов для тренировок.

137-й отряд был создан в 2002 году. Сейчас он полностью укомплектован военнослужащими.