Сергей Никитин: «Нынешний этап переговоров – безусловно, первый шаг»

Руководитель Дагестанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Сергей Никитин прокомментировал прошедшие переговоры России и Украины.

«Нынешний этап переговоров – безусловно, первый шаг. Впервые за последние полторы недели представители двух государств встретились на официальном уровне, поэтому не стоит ожидать прорыва от прошедшей 28 февраля встречи. Но при этом, я думаю, позитивно, что сам факт переговоров все-таки состоялся, значит, Киевский режим способен на это. И даже несмотря на то, что сменил первоначальное место встречи, эта смена не значительна – недалеко от Гомеля. Торг и хаотичные предложения Киева по месту встречи говорят о том, что Украина пыталась намерено затянуть (отложить) переговорный процесс, для того, чтобы понять, как развивается ситуация, как поведет себя дальше Запад, и как на это отреагирует Россия. Как только стало ясно, что Москва останавливаться больше не намерена, сразу приняли предложение РФ о встрече. Можно задаться вопросом – а не затягивали ли в Киеве время встречи, чтобы получить дополнительные инструкции от западных партнеров? Длительность же самих переговоров (более пяти часов) и последующий комментарий одного из участников, что «стороны услышали друг друга» и они прошли «не просто ради какой-то сиюминутной бравады», также вселяют уверенность и надежду на их ближайшее продолжение», — отметил Никитин.