Сергей Назаров прибыл в Кизлярский район Дагестана

Первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации находится с рабочим визитом в Дагестане.

В рамках поездки, Назаров прибыл в Кизлярский район. В селе Краснооктябрьское гости посетили Кизлярский осетровый рыбоводный завод (ООО «СКВА Аква»).

Целью данного визита стало ознакомление с ходом реализации инвестиционного проекта по созданию комплекса для индустриального выращивания осетровых пород рыб. Мощности предприятия позволяют единовременно содержать до 90 тонн рыбы в установках замкнутого водоснабжения.

На предприятии, Назарову был представлен проект, предусматривающий строительство цеха с комплексом оборудования для УЗВ. Реализация данного проекта будет способствовать развитию отечественной аквакультуры и сохранению популяции осетровых.