Сергей Назаров посетил ООО «СК АКВА»

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров прибыл в Дагестан. В рамках визита, он посетил ООО «СК АКВА» в Кизлярском районе республики. На данном объекте предусматривается производство осетровых пород и икры в промышленных масштабах.

В 2021 году данный проект получил статус приоритетного. За 9 месяцев текущего года выручка предприятия от реализации составила 23 миллиона рублей. На данный момент на предприятии создано 15 рабочих мест, в последующем это количество планируется увеличить до 50.