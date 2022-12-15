Сергей Назаров посетил Дербентский район

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в рамках рабочей поездки в Республику Дагестан осмотрел площадки туристско-рекреационного комплекса «Золотые пески», место планируемой к созданию ОЭЗ «Каспийский кластер».

В поездке его сопровождали полномочный представитель главы Республики Дагестан в Народном Собрании Нюсрет Омаров и первый заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Абдула Магомедов, глава Дербентского района Мавсум Рагимов.

Сергею Назарову был представлен предварительный проект туристического объекта. Так, более 200 тысяч туристов ежегодно может принять Каспийский туристический кластер в Дагестане, протяженность береговой линии здесь составляет 500 километров.

Каспийский кластер расположится на побережье Каспийского моря в границах трех муниципальных образований: Махачкалы, Каякентского и Дербентского районов, в него войдут несколько туристско-рекреационных комплексов: «Инчхе Марина Каспий», «Золотые пески» и «Лазурный берег.

Территория обладает всеми предпосылками для создания главного туристического центра региона. Современная туристская инфраструктура, которая будет построена в рамках проекта особой экономической зоны, позволит значительно повысить турпоток в Дагестан и макрорегион в целом, улучшит инвестиционный климат республики. Мастер-план курортной зоны будет разработан компанией Кавказ.РФ.