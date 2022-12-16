Сергей Назаров ознакомился с потенциалом и перспективами порта Махачкалы

В Дагестане с двухдневным рабочим визитом побывал замминистра экономразвития РФ Сергей Назаров, который ознакомился с работой и проблемами развития Махачкалинского порта.

Экскурсию по порту и знакомство с его потенциалом и актуальными для развития проблемами провел замгендиректора предприятия Хаджи-Мурад Абашилов. Он поделился данными по динамике роста перевалки грузов за 2022 год на 24%, а также сообщил о переориентации на азиатский рынок: Иран, Ирак, Индию и другие страны.

Сергею Назарову также была продемонстрирована работа по строительству железнодорожного сортировочного центра. Абашилов также поделился планами строительства подземной автодороги.