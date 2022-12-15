Политика

Сергей Назаров и Абдулмуслим Абдулмуслимов проведут рабочую встречу

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Сергей Назаров Завтра, 16 декабря, Председатель Правительства Дагестана встретится с прибывшим в республику с рабочим визитом заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым.

Стороны обсудят вопросы социально-экономического развития региона.

Далее в Доме Правительства Дагестана с участием руководства республиканских органов власти состоится совещание, где участники рассмотрят ход реализации госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», организацию системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона и другие.

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