Сергей Меликов встретился с семьями погибших в Украине военнослужащих

Сергей Меликов встретился с семьями дагестанцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

До начала встречи руководитель субъекта и представители органов власти республики возложили цветы к портретам военнослужащих.

Сергей Меликов выразил соболезнования и подчеркнул:

«Мы сегодня вспоминаем наших героев, отдавших жизни за свободу и независимость нашей Родины, за Дагестан, чтобы он оставался мирной и созидательной республикой. Ребята до конца выполняли задачи, которые перед ними были поставлены не только руководством страны, но и всем народом. Основная цель врага – разрушение нашего государства, и препятствием к достижению этой цели стали смелость, отвага, решительность, самоотверженность, мужество наших с вами земляков, сослуживцев, братьев. Я хочу сказать всем родным и близким военнослужащих спасибо за то, что вы поддерживали и поддерживаете тех ребят, которые выполняли свой воинский и гражданский долг», – сказал глава республики.

Память погибших почтили минутой молчания.