Сергей Меликова джавиз йине Украинайиъ спецоперацигI гIаттариас

5-пе майди Дагъусттандин хIатти Сергей Меликова Дагъусттандиас Украинайиъ вея спецоперациъ ишттарак акьунаттарис йине джавизар. МебуригI гIуйи старший сержант, танкист Марат Халиков, сержант Ибрагимхалил Гаджиев. Мебурис йине орденар «За заслуги перед Республикой Дагестан» мебурин игитвелдихъас, акьуна зурба гьунарарихъас.
«Ке Iайи читин вахттуни чун хабра агваракьуне хье хIададарин гъалибвелдин гьунар. Дагъусттандиъ джалла гъузуна уйи чвахъ. Гьалдин хабра, зас ягIа, чун хабдира намусдилди гъасе чвал алди ая вазифа, аметтарисра чишнавелди илгвангъилди», — пуне Меликова мебурис джавизар ирцIан вахттуни.
Хъара, Сергей Меликова йине Украинайиас ке Iайи читин мукьариас хабарар гъаре журналистарис чиппис ттурар йирхIу сеIетар. Дагъусттандин хIатти хъара джавиз йине рогвардейцабурис, чиппил алди ая вазифа зурбадалди кIили гъаяттарис, хье хIуькуматин сакинвелдихъас лирханди аттарис.
Джурейи гIаттаркуна зурбавел агвар акьу росгвардейцабурис йине медалар Амет-Хан Султанан ттур алеттар «За вклад в патриотическое воспитание молодёжи», хъара Дагъустандин Почетный Грамотабур «77 исан кьабахъай, хье дадари, хIададари ккедихьуне душман немцар, гъалибвелдин ягъ хъучавея вахттуни чун ягIара гъузуная вилаятин сакинвелдихъас», — пуне Меликова.
Хъара пуне Дагъусттандин хIатти, ягIа хьин Россия ухIас гъудузучин, хьес алчархьаси вилаятин гIанаъ гъузанас. «Зас кканди ая чвас чугъсагъул пас! Чве зурбавелдис, игитвелдис, хIуькуматихъас акьу фикирдихъас!»,-пуне Сергей Меликова джалла спецоперацигI гIая инсанарис.