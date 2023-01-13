Сергей Меликов знакомится с возможностями Республиканской больницы восстановительного лечения

Здесь развёрнуто 250 коек. В учреждении здравоохранения функционируют отделения медицинской реабилитации взрослых пациентов с нарушением функций центральной и периферической нервной системы, костно-мышечной системы и пациентов с соматическими заболеваниями.

Есть кабинеты лечебного массажа и физкультуры, стоматологии и рефлексотерапии, тренажеры и бассейн, своя лаборатория. Бассейн нуждается в ремонте, в связи с чем Сергей Меликов поручил изыскать необходимые для этого средства.

В больнице ежегодно получают квалифицированную медицинскую помощь более 3 тысяч пациентов.