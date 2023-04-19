Сергей Меликов: «Земля и имущество должны работать на благо народа и государства»

Сергей Меликов, выступая с посланием к Народному Собранию Республики Дагестан, затронул тему земельно-имущественных отношений в регионе.

«Поручаю Правительству республики совместно с главами муниципалитетов районов и городов до конца текущего года внести в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований. Земля и имущество должны работать на благо народа и государства, а добиться этого мы можем исключительно за счет эффективного их использования. Нужно продолжать работу по легальному вовлечению в хозяйственный оборот земель побережья Каспийского моря».

Также глава республики отметил, что из-за недобросовестных застройщиков такой механизм защиты прав граждан как эскроу-счета, продолжает оставаться в регионе диковинкой. «Число «обманутых дольщиков» не уменьшается. Заселившие республику недобросовестные застройщики попросту сделали недоступными программы ипотеки, строительства по новому проектному финансированию». По словам руководителя региона, Дагестан стал единственным субъектом страны, который выделил субсидии на приобретение жилья инвалидам I группы и семьям, имеющим детей-инвалидов. В 2022 году оказали помощь 114 семьям. На текущий год на эти цели предусмотрена аналогичная сумма. Сергей Меликов поручил депутатам и министрам республики разработать стратегию развития Махачкалинско-Каспийской агломерации, продумав и разработав планы комплексного развития территорий с согласованием со всеми контролирующими органами в сфере строительства. Только после этого глава муниципалитета сможет давать разрешение на строительство.

Источник: Мирмол