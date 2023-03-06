Сергей Меликов заявил о необходимости произвести «перезагрузку» деятельности Общественной палаты Дагестана

«За три года Общественная палата проделала определённую работу: члены палаты вместе с благотворительными фондами приняли участие в организации гуманитарной помощи на Донбассе, внесли свой вклад в фонд помощи семьям военнослужащих «Мы вместе».

Несмотря на достигнутые результаты, в целом палата не всегда эффективно использовала потенциал в аспекте организации общественного диалога, разрешения конфликтов, снижения социальной напряженности, часто создаваемой искусственно, и других важнейших задачах указанной организации», – сказал руководитель региона.

В июле 2023 года действующий состав Общественной палаты 7-го созыва завершает свою работу. Глава региона отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия Общественной палаты с разнообразными НКО, активной работы с гражданскими инициативами и в других общественно значимых направлениях. Одной из задач нового созыва палаты, по словам Сергея Меликова, видится усиление общественного контроля, создание узконаправленных комиссий для более компетентного подхода к решению существующих вопросов в таких сферах, как добровольчество, патриотическое воспитание, ЖКХ, строительство, СМИ.

«Призываю Народное Собрание РД провести эту работу прозрачно и эффективно», – сказал руководитель региона Сергей Меликов.