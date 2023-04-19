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Сергей Меликов заявил о необходимости продолжить меры поддержки МСП

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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил о необходимости продолжить меры поддержки малого и среднего предпринимательства республики.

По его словам, в рамках нацпроектов в 2023 году финансовая помощь будет предоставлена субъектам МСП в сумме почти 500 млн рублей, что в три раза больше чем в прошлом году.

«Необходимо продолжить внедрение регионального экспертного стандарта, в рамках которого обеспечивается участие дагестанских предпринимателей на международных выставках», — заявил Меликов.

Меликов обратил внимание, что частные компании, идущие на перепрофилирование производства для того, чтобы поставлять в рамках госзаказаы обмундирование, средства индивидуальной защиты и другую продукцию заслуживают дополнительной поддержки.

Глава поручил Правительству РД проработать эти вопросы в короткие сроки и внести соответствующие предложения, в том числе по отсрочке уплаты по платежам за аренду недвижимости, земельных участком и другого регионального имущества, снижения процентной ставки и грантовой поддержки.

«Снижение ставок стимулировало бизнес на работу в правовом поле и соответственно увеличились налоговые поступления. Но, мы рассчитывали на большее. Принято решение продлить налоговые льготы до конца 2023 года и депутаты поддержали эти изменения. Как видите, органы власти принимают все возможные меры для поддержки МСП. В первую очередь, мы минимизировали налоговую нагрузку на бизнес и осознанно идем на потерю бюджетных доходов. Мы ждет ответных решений от бизнеса», — сказал Меликов.

По его словам, несмотря на принимаемые меры, все еще сохраняется значительная задолженность по налоговым платежам. Эта ситуация требует внимания и принятия дополнительных решений со стороны налоговых органов и правительства.

«Хотел бы обратить внимание на вялую и неактивную работу наших налоговых органов, особенно муниципалитетов. Надо перестроить работу, в том числе надзорных и правоохранительных органов по выявлению нарушений и сведению их к минимуму, за счет осуществления предварительного контроля и профилактики. Мы два года искали возможность повышения доходной части нашего бюджета. К сожалению, той эффективной поддержки, на которую я рассчитывал, мы не получили», — отметил глава региона.

В связи с этим принято решение создать зональные рабочие группы, которые актуализируют налогооблагаемую базу. Первая и ответственная роль в этом принадлежит главам МО и председателям этих комиссий.

«Необходимо усилить контроль за своевременной и полной уплатой налогов, провести анализ причин возникновения задолженностей и принять меры по их устранению. В противном случае сохраняющаяся налоговая задолженность может повлечь за собой серьезные последствия для бюджета и экономики в целом. Хотел бы предупредить тех, кто по сегодняшний день находятся в серых зонах. Надеюсь на ваше понимание, что уплачиваемый налог является одним из способов улучшения качества жизни дагестанцев. Поэтому, скрывая эти налоги, перекрашивая их в серый цвет, вы прежде всего наносите непоправимый ущерб самим себе, своим родным и близким. Это сознание рано или поздно должно к вам прийти», — сказал Сергей Меликов.

Источник: Мирмол

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