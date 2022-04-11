Сергей Меликов: «Ярмарки должны стать не антикризисной мерой, а постоянным явлением»

Сергей Меликов провёл заседание Оперативного штаба по развитию экономики региона, среди прочих тем обсудили организацию сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципальных образований республики. Глава республики отметил важность организации подобной торговли. По его словам, ярмарка не только дает возможность городскому населению приобрести свежий товар по более доступной цене, но и поддерживает предпринимателей в реализации продукции без «перекупщиков», способствуя вовлечению людей в хозяйственную деятельность.

Руководитель республики подчеркнул, что ярмарки должны стать не только антикризисной мерой, но и постоянным явлением, как это происходит в крупных городах России, где ярмарки выходного дня проводятся регулярно.

«Это позволяет людям трудиться и зарабатывать. Возможность участвовать в торговле получают производители, которые по тем или иным причинам не могут попасть на рынок», – прокомментировал руководитель региона.

Ярмарки проходят во всех городах республики. Их цель — не допустить неконтролируемого роста цен.