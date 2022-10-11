Сергей Меликов: «Я никому не позволю мешать бизнесу и особенно тем, кто создаёт комфортные условия для наших ребят, которые защищают Родину»

Дагестанские предприятия легкой промышленности приступят к производству целевой помощи для мобилизованных дагестанцев, отбывающих в зону специальной военной операции.‏

Ряд предприятий переориентировали свои производства на выпуск изделий для военнослужащих. Они выпускают обувь для бойцов, спальные мешки, одежду и другую продукцию. Власти региона пообещали оказать им поддержку.

«В сегодняшних условиях некоторые наши предприятия освоили выпуск новой продукции, как говорится, для нужд фронта. Дагестанцы работают на совесть, поэтому хорошая военная обувь или, например, спальные мешки, изготовленные руками наших мастеров, востребованы на передовой», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что продукция дагестанских предприятий легкой промышленности заинтересовала многих покупателей в регионах России, которые выразили желание покупать вещи для обеспечения военнослужащих.

К примеру, как сообщили в министерстве промышленности и торговли РД, предприятие «Энтериос» готово приступить к пошиву спальных мешков, постельного белья и термоковриков. Представители предприятия заверили руководителя министерства Низама Халилова, что для массового производства заявленной продукции достаточно и мастеров, и оборудования. Уже в ближайшее время предприятие приступит к изготовлению и выпуску первой партии новых изделий.

По словам Главы Дагестана, некоторые недобросовестные чиновники могут начать в отношении таких производств необоснованные проверки, «кошмарить» их, чтобы извлечь выгоду для себя.

«Предупреждаю сразу. Я никому не позволю мешать бизнесу и особенно тем, кто создаёт комфортные условия для наших ребят, которые защищают Родину», – сказал Меликов.