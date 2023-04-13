Сергей Меликов выступит с посланием к Народному Собранию Дагестана

19 апреля Сергей Меликов выступит с посланием к Народному Собранию Республики Дагестан.

Ожидается, что глава региона обозначит главные приоритеты на ближайшую перспективу. Планируется, что, как и раньше, послание будет носить социально ориентированный характер и, в первую очередь, направлено на улучшение условий жизни дагестанцев.

Прежде всего, речь пойдет о социальной поддержке граждан, в том числе участников спецоперации и их семей, молодежной политике и образовании, развитии промышленного потенциала и туризма.

Мероприятие пройдёт в расширенном режиме. Наряду с депутатами дагестанского парламента и Государственной Думы РФ и руководителями органов власти на церемонию оглашения Послания Главы РД приглашены участники СВО, члены их семей, заслуженные деятели здравоохранения, образования, культуры, молодежные лидеры и другие активные представители общества.