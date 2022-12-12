Сергей Меликов выступил с инициативой обеспечить целенаправленное повышение компетенции сотрудников органов власти

Глава региона поручил правительству Дагестана во взаимодействии с региональными вузами и органами местного самоуправления представить предложения по прохождению на базе высших учебных заведений специальных курсов повышения квалификации государственных и муниципальных служащих в сфере развития экономики, строительной отрасли, образования и других направлений.

Кроме того, в следующем году будет продолжена практика проведения обучающих конференций для глав муниципальных образований, государственных и муниципальных служащих.