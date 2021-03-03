Врио Главы Дагестана Сергей Меликов выступил на заседании Совета Федерации. Традиционный «час субъекта Российской Федерации» был посвящен Дагестану.

Сергей Меликов начал с рассказа о потенциале республики. Он подчеркнул, что Дагестан имеет большое значение для экономических связей России с Закавказьем, Средней Азией, Ближним Востоком. Он граничит по суше и морю с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, со Ставропольским краем, Калмыкией и Чеченской Республикой – внутри страны.

Регион располагает условиями для развития туризма: песчаные пляжи, исторические и природные памятники. Вместе с тем Меликов подчеркнул, что большинство жителей Дагестана живут бедно, многие – вдали от благ цивилизации. Люди не имеют возможности пить качественную воду. В селах и городах нет нормальной канализации. Часто отключают свет и газ.

Махачкале и другим городам необходима капитальная реконструкция и расширение очистных сооружений.

Махачкалинская агломерация нуждается в скорейшем завершении тоннельного коллектора. Проект дорогостоящий – 30 млрд рублей – у республики нет таких денег.

В Дербенте также нужно как можно быстрее модернизировать систему водоснабжения. Это влияет на развитие туристического потенциала.

Меликов затронул и проблему незавершенного строительства. По словам главы республики, 1300 социальных объектов брошены на полпути, а их суммарная стоимость превышает 41 млрд рублей.

Вместе с тем Меликов отметил, что Дагестан ставит амбициозные цели. Формируется Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Ее будут выполнять согласно Указу Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

По итогам выступления Меликова Валентина Матвиенко дала соответствующие поручения. Глава республики пригласил председателя Совета Федерации в Дагестан, чтобы на месте поверить исполнение данных поручений.