Сергей Меликов выступил на итоговой стратегической сессии по развитию СКФО

Сергей Меликов принял участие в итоговой стратегической сессии, посвящённой развитию Северо-Кавказского федерального округа и реализации прорывных инвестпроектов в макрорегионе, под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака.

В обсуждении участвовали полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка, министр экономического развития Максим Решетников, главы регионов Северного Кавказа, генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, представители ведущих банков и институтов развития.

Открывая заседание сессии, вице-премьер Александр Новак поблагодарил Министерство экономического развития, руководителей субъектов Северо-Кавказского федерального округа и Кавказ.РФ за отличные результаты развития экономики: в течение всего года СКФО находится в лидерах рейтинга федеральных округов как по эффективности реализации «прорывных» проектов, так и по темпам роста ключевых показателей. Он отметил рост туристического потока на 17%, развитие горнообогатительных комплексов и агропромышленных проектов.

«Инвестиционный климат Северного Кавказа меняется в лучшую сторону. Инвесторы поверили в Кавказ, они готовы вкладываться в его экономику, инициировать крупные проекты. Теперь важно, чтобы региональные власти, федеральные министерства и институты развития были готовы к приходу инвесторов», – сказал Новак и призвал увеличить вовлеченность институтов развития в проекты на Кавказе.

Полпред Президента в СКФО Юрий Чайка отметил, что наиболее крупные прорывные проекты реализуются в туристическом секторе, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности. «Для развития горнолыжного туризма наши субъекты располагают прекрасными природными условиями с потенциалом развития на десятилетия вперед. Показатели на старте зимнего сезона внушают оптимизм. Высокую востребованность демонстрируют как именитые, имеющие многолетнюю историю курорты, так и новые, чья история только начинается», – подчеркнул полпред.

«Дагестан показал значительный рост индекса промышленного производства, продукции сельского хозяйства, объёму работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», оборота розничной торговли.

В итоге индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности увеличился за 9 месяцев этого года на 5,2%.

«В этом году введены в эксплуатацию 5 инвестиционных проектов с суммарным объемом инвестиций около 4 млрд рублей. В рамках реализации данных проектов создано более 170 рабочих мест», – сказал Сергей Меликов.

Сергей Меликов рассказал о прорывных проектах, включенных в модель экономического развития региона. Всего в составе пяти прорывных проектов содержится 26 подпроектов в сферах туризма, АПК, транспорта и легкой промышленности общей стоимостью порядка 510 млрд рублей, из которых 340 млрд – внебюджетные средства. Они предусматривает создание более 21 тыс. рабочих мест.