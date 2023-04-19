Сергей Меликов выступает с Посланием Народному Собранию Дагестана

Прямо сейчас в Доме дружбы в городе Махачкале проходит Послание Главы Дагестана Сергея Меликова Народному собранию республики.

В этом году обращение проходит не в формате сессии парламента, а как самостоятельное масштабное событие. По словам руководителя республики, выбор в пользу такого решения был сделан осознанно: «В создавшихся условиях, перед лицом беспрецедентных угроз нашему обществу требуется единодушная сплоченность и мужественная решимость. Для этого всем нам нужно честно и открыто оценить сделанное, осмыслить происходящее, посмотреть в завтрашний день. Говоря откровенно, последние годы для республики, как и для всей страны, стали временем испытаний и тревог. Против нас развязана небывалая экономическая регрессия, трусливая война санкций и повсеместных запретов».

Отметим, что на мероприятие приглашено около 700 человек. Среди них представители Федерального Собрания, руководители республиканских и муниципальных органов власти, федеральных структур, предприятий, деятелей образования и науки, культуры и спорта, старейшин и молодых активистов, а также участники СВО и члены их семей.

Источник: Мирмол