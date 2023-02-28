Сергей Меликов высоко оценил отчет правительства на сессии Народного Собрания

Спасибо Абдулмуслиму Мухудиновичу и всему кабинету министров за работу, которая в минувшем году сделала жизнь наших земляков лучше: в ряде районов появились долгожданные школы и больницы, в некоторых населенных пунктах решили проблему с водоснабжением, в наших горных районах активно развивается сельское хозяйство и туризм, промышленные предприятия показали рост, реализуются крупные инвестпроекты, появляются новые рабочие места.

Но эффективность работы мы определяем, в первую очередь, не по отчётам и цифрам, а по ощущениям людей. И я понимаю, что проблемы остаются. Мы ещё не навели порядок в земельно-имущественных отношениях, в ЖКХ, в вопросах электроснабжения, общественного транспорта. Но благодаря качественному анализу ситуации мы знаем, как их нужно решать, и делаем для этого конкретные шаги.

И в этом году ни одна государственная программа приостановлена не будет. А все возникающие вопросы мы будем решать по степени приоритетности – те, которые больше всего волнуют людей, будут закрыты в первую очередь. Жду эффективной работы от всех органов власти. Ведь задача у нас общая – обеспечить развитие республики и повысить качество жизни дагестанцев!