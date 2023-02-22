Сергей Меликов высоко оценил действия дагестанцев на СВО

Сегодня страна переживает очередной переломный исторический момент, когда против России ополчились почти вся Европа, полмира. Такое мнение на торжественном мероприятии ко Дню защитника Отечества выразил глава региона Сергей Меликов.

«В период испытаний проявляются лучшие качества народа: мужество и преданность родной земле, верность долгу и честь, самоотверженность и готовность прийти на помощь. В ходе специальной военной операции дагестанские ребята достойно решают поставленные задачи, отстаивают национальные интересы. Об этом свидетельствует высокая оценка их действий, не раз озвученная руководством страны, многие боевые награды. Пятеро наших земляков были удостоены звания Героя России. К сожалению, иногда цена подвигу – жизнь. Наша священная обязанность – сделать все, чтобы сохранить память о тех, кто отдал жизнь за страну, помочь их близким, детям», – сказал глава Дагестана и объявил минуту молчания в память о погибших.

Сергей Меликов поблагодарил общественные организации, благотворительные фонды, волонтеров за отправку гуманитарной помощи в зону СВО. Он высоко оценил труд медицинских работников и сотрудников СМИ, которые работают на передовой.