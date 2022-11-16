Сергей Меликов выслушивает и решает личные вопросы граждан

Сегодня Глава Дагестана провел встречу с жителями республики и выслушал их чаяния. Среди обратившихся супруги мобилизованных, старожилы районов. Так, по обращению супруги бойца СВО Эльвиры, которая ждет супруга с пятимесячным ребенком, ей будет проведен газ и обеспечено все необходимое оборудование из внебюджетных средств. А Каграват Магомедовне теперь не придется подниматься на 7 этаж с больным ребенком на руках из-за вечно неработающего лифта: Сергей Меликов поручил решение проблемы без чиновничьих отписок.