Общество

Сергей Меликов выслушивает и решает личные вопросы граждан

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Сегодня Глава Дагестана провел встречу с жителями республики и выслушал их чаяния. Среди обратившихся супруги мобилизованных, старожилы районов. Так, по обращению супруги бойца СВО Эльвиры, которая ждет супруга с пятимесячным ребенком, ей будет проведен газ и обеспечено все необходимое оборудование из внебюджетных средств. А Каграват Магомедовне теперь не придется подниматься на 7 этаж с больным ребенком на руках из-за вечно неработающего лифта: Сергей Меликов поручил решение проблемы без чиновничьих отписок.

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