Сергей Меликов выразил свое мнение о решениях, принятых в пользу Магомеда Сулейманова и Магомеда Махачева

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил свое мнение о решениях, принятых в пользу бывшего директора ТФОМС Магомеда Сулейманова и экс-руководителя Главного бюро медико-санитарной экспертизы по республике Магомеда Махачева.

«Скорее всего, вы знаете о решениях в пользу бывшего директора ТФОМС Магомеда Сулейманова и экс-руководителя Главного бюро медико-санитарной экспертизы по республике Магомеда Махачева.

Не могу не выразить свою позицию – она однозначная и вполне очевидная. Считаю оба этих решения по меньшей мере странными, учитывая послужной список обозначенных лиц.

В данном случае я поддерживаю общественное мнение и тех, кто резко комментирует происходящее. Имена Сулейманова и Махачева слишком известны каждому дагестанцу, столкнувшемуся с необходимостью оформить мало-мальски значимое социальное пособие или инвалидность. Много лет они «заслуживали» ту репутацию, которой никогда не смогут гордиться.

А сегодня, в частности, Сулейманова не только освобождают из-под стражи, но и предлагают вернуть в кресло, где он уже в полной мере себя проявил. Для чего? Чтобы взялся за старое с новыми силами? А он, счастливый полным отсутствием самокритики, считает возможным проситься назад…

Система, которая с трудом избавилась от тех, кто наживался на бедах людей, а в данном случае это именно так, не должна допускать возврата к этим временам. Не хочется прибегать к неуместному пафосу, но подобное развитие событий противоречит идеям справедливости и неизбежности наказания за ущерб, нанесенный обществу.

Не подвергая сомнению компетентность принятых судами решений, я всё-таки считаю, что они должны быть детально рассмотрены вышестоящими инстанциями. По крайней мере, я как глава Дагестана и гарант благополучия граждан буду этого добиваться!», — написал глава Дагестана на своей странице в телеграм-канале.