Сергей Меликов высказался о структурных изменениях в Администрации Главы и Правительства республики

20 января Сергеем Меликовым подписаны указы по кадровым изменениям.

Так в Администрации Главы и Правительства РД будет создано спецподразделение — Секретариат полномочного представителя. По сообщению Сергея Меликова он будет обеспечивать комплексное взаимодействие всех ветвей власти и представлять интересы главы Дагестана в Народном Собрании РД.

Изменения затронули и правительственный блок Администрации, также создан Отдел мониторинга и анализа реализации нацпроектов, Управление по организации обеспечения деятельности Правительства РД, Управление информационной политики и пресс-службы Главы РД.

В Администрации также будет создан ряд новых структурных подразделений. Например, Аппарата помощников и советников Главы РД, Антинаркотической комиссии в РД, Отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства РД.

Сергей Меликов объяснил кадровые решения необходимостью оптимизации деятельности по всем указанным направлениям, своевременного реагирования на реализацию процессов. Штатная численность работников Администрации Главы при этом не изменится.