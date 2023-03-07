Сергей Меликов высказался о дагестанских женщинах, которые самоотверженно трудятся в разных сферах деятельности. Это было сделано в рамках встречи в канун Международного женского дня. В рамках мероприятия, Сергей Меликов вручил медаль «За доблестный труд» учительнице из Лакского района Патимат Магомедовне Айгуновой. В лице педагога, Глава поблагодарил за труд учителей, педагогов и работников сферы образования республики.

В ходе мероприятия Меликов сказал: «Сегодня здесь собралась поистине блестящая плеяда: врачи, учителя, педагоги, деятели культуры, известные общественники. Вас уважают за огромный труд, преданность призванию».