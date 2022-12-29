Сергей Меликов высказал слова гордости за военнослужащих из Дагестана

На официальном канале Сергея Меликова в «Телеграм» им высказаны слова гордости за дагестнацев, выполняющих долг перед Отечеством в зоне СВО.

«Более 500 наших ребят представлены к различным наградам за выполнение боевых задач в зоне спецоперации: из них 220 награждены орденами Мужества, а пятеро удостоены звания Героя России», — говорится в его публикации. Причиной этого он считает то, что с детства в Дагестане учат любить и с честью защищать свою Родину. Быть храбрыми и не отступать перед трудностями.

В заключение Глава Дагестана отметил успешное завершение призывной кампании осени 2022 года в республике.