Сергей Меликов выразил соболезнования семье Марата Гаджибалаева, командира бригады, погибшего при исполнении воинского долга

Для этого он приехал сегодня в село Зизик Сулейман-Стальского района.

Родителям Марата Гаджибалаева глава республики передал орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Указ о присвоении военнослужащему этой награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, глава Дагестана подписал накануне.

Сергей Меликов заверил близких военнослужащего в постоянной поддержке: «Решение проблем, с которыми вы будете сталкиваться, мы будем брать на себя, и всегда будем относиться к вам, как к своим родным».

Отец Марата Мугул Гамзебалаевич поблагодарил главу за внимание и признался, что гордится сыном.