Сергей Меликов выразил соболезнования родным и близким Магомеда Абдулаева в связи с его безвременной кончиной

«Видный государственный и общественно-политический деятель Дагестана, доктор юридических наук трагически погиб накануне на 62-м году жизни.

«Высокая компетентность, богатый профессиональный и жизненный опыт Магомеда Имрановича были востребованы в органах власти республики. За время работы на сложных и ответственных участках он снискал уважение, авторитет среди коллег и широкой общественности. На протяжении всей жизни он демонстрировал преданность делу, самоотверженность и настойчивость, жизнелюбие и оптимизм. Мои глубокие соболезнования родным и близким», – отметил глава региона.

Напомним, с 2010 до 2013 года Магомед Абдулаев занимал должность Председателя Правительства Республики Дагестан. Автор более 50 научных трудов, он внес значительный вклад в развитие теории международного и конституционного права», — говорится в тексте соболезнования руководителя республики.