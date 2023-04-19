Сергей Меликов выразил слова соболезнования семье генерал-майора Алексея Зинина

Ушёл из жизни генерал-майор Алексей Геннадьевич Зинин, с которым Сергей Меликов служил с 1998 года в Дивизии имени Дзержинского.

«Не стало моего лучшего друга… Мы вместе учились, выполняли боевые задачи. Он был человеком огромной внутренней силы, не раз доказавший, что его ни чем не сломить», — прокомментировал эту печальную новость Сергей Меликов.

По словам главы Дагестана, в самые сложные моменты в истории страны Алексей Зинин показывал себя как настоящий патриот.

«Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в Закавказье, за проявленное там бесстрашие награждён орденом Мужества, а впоследствии — другими орденами и медалями», — сказал глава.

В этот сложный период, Меликов пожелал семье генерал-майора терпения и сил.