Сергей Меликов выразил слова соболезнования родным и близким Магомеда Ахмедова

Ушел из жизни председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов. По словам Сергея Меликова, произведения народного поэта близки читателю и проникают прямо в душу.

«Без сомнений, его творчество — одна из самых ярких страниц современной дагестанской литературы. Уход Магомеда Ахмедова — тяжелая утрата для всего Дагестана», — сказал Глава Республики Дагестан.

«Выражаю искренние соболезнования его семье, всем, кто знал Магомеда Ахмедовича, любил и ценил его творчество. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его ярких талант никогда не будет забыт», — сказал Меликов.