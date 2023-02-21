Общество

Сергей Меликов выразил слова соболезнования родным и близким Магомеда Ахмедова

Оставить комментарий

Ушел из жизни председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов. По словам Сергея Меликова, произведения народного поэта близки читателю и проникают прямо в душу.

«Без сомнений, его творчество — одна из самых ярких страниц современной дагестанской литературы. Уход Магомеда Ахмедова — тяжелая утрата для всего Дагестана», — сказал Глава Республики Дагестан.

«Выражаю искренние соболезнования его семье, всем, кто знал Магомеда Ахмедовича, любил и ценил его творчество. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его ярких талант никогда не будет забыт», — сказал Меликов.

Также читают:

В Махачкале вспомнили тяжелый август 1999 года в 2...
Сергей Меликов встретился с родными дербентца, пог...
Руслан Алиев поздравил работников финансовой сферы...
Депутат Государственной Думы Юрий Левицкий побывал...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *