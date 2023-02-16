Сергей Меликов выразил искренние соболезнования родным и близким пассажира, погибшего в ДТП с автобусом

Автобус, следовавший из Краснодара в Махачкалу, попал в аварию на территории Ингушетии. В результате ДТП один человек погиб.

Глава Республики Дагестан выразил искренние соболезнования его родным и близким, а также выразил благодарность Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову, который оперативно отреагировал на ситуации и распорядился оказать необходимую медицинскую помощь жителям республики.

«Спасибо Вам, Махмут-Али Макшарипович, и всем нашим ингушским братьям за Ваше доброе и внимательное отношение к нашим землякам!», — сказал Глава.