Общество

Сергей Меликов выражает глубокие соболезнования семье погибшего солдата

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Героическая гибель офицера Армии России и нашего земляка Нурмагомеда Гаджимагомедова воспринята дагестанцами с большим сожалением.

Не остался в стороне и Глава республики Сергей Меликов, который глубоко соболезнует семье военнослужащего.

«Он проявил мужество потому, что был так воспитан и потому, что выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира… Понимаю, что никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой потери… мы все в долгу у таких несгибаемых парней как Нурмагомед», — обратился к семье военного Сергей Меликов.

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