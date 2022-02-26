Сергей Меликов выражает глубокие соболезнования семье погибшего солдата

Героическая гибель офицера Армии России и нашего земляка Нурмагомеда Гаджимагомедова воспринята дагестанцами с большим сожалением.

Не остался в стороне и Глава республики Сергей Меликов, который глубоко соболезнует семье военнослужащего.

«Он проявил мужество потому, что был так воспитан и потому, что выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира… Понимаю, что никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой потери… мы все в долгу у таких несгибаемых парней как Нурмагомед», — обратился к семье военного Сергей Меликов.