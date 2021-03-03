Политика

Сергей Меликов вынес на федеральный уровень вопрос реставрации Дербентской крепости

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Крепость Нарын-Кала — один из древнейших архитектурных памятников страны и мира. Она внесена в объекты ЮНЕСКО в 2003 году. На данный момент цитадель нуждается в комплексной реставрации — 25 объектов Нарын-Калы должны быть профинансированы и реконструированы. Работы по разработке проектно-сметной документации по некоторым из них уже завершены.

Сергей Меликов озвучил потребность поддержки с федерального центра в решении данной задачи во время Дней Дагестана в Совете Федерации РФ.

Стоит отметить, что основная часть будет профинансирована, благодаря налоговым отчислениям бизнеса города и начислениям федерального бюджета, доля которого на данный момент составляет 8%.

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