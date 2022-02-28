Сергей Меликов: «Выборы были проведены принципиально честно и их результаты мы с вами сегодня ощущаем»

28 февраля прошел IV этап XXXIII Конференции Дагестанского регионального отделения партии Всероссийской политической партии «Единая Россия». На конференции Сергея Меликова переизбрали на должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

Сергей Меликов отметил, что региональному отделению партии есть чем гордиться.

«Мы сегодня на конференции заслушали благодарственное письмо Дмитрия Медведева, в котором он поблагодарил региональное отделение за хорошо организованную работу, которая дала хорошие результаты. Для нас это важно, потому что Дагестан, наверное, за последние несколько лет удостоился этой благодарности. Выборы были проведены принципиально честно и их результаты мы с вами сегодня ощущаем. Трое из наших кандидатов – депутатов из Госдумы – по определенному рейтингу заняли первые три места в России. Все наши депутаты единогласно поддержали те решения, которые принимала Госдума в интересах обеспечения безопасности нашего государства. Нам есть чем гордиться! Все это благодаря кропотливой работе, проделанной в период подготовки и проведения выборной кампании всеми членами партии и руководством регионального отделения», – сказал Меликов.