Как сообщила пресс-служба Главы РД, сегодня, 1 июля, врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретится с выпускниками школ, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов, а также победителями и призерами крупных всероссийских олимпиад и федеральных образовательных проектов.

В связи с требованиями Роспотребнадзора мероприятие пройдет в онлайн-формате.

В ходе встречи молодые люди смогут пообщаться с руководителем региона и задать интересующие их вопросы.

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