Сергей Меликов встретился в Москве с гендиректором компании «Россети» Андреем Рюминым

В Москве в рамках рабочей встречи Сергей Меликов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили выполнение поручений Президента Владимира Путина.

Стороны говорили об инвентаризации и оформлении бесхозяйных сетей для консолидации электросетевого комплекса.

В настоящее время компания «Россети Северный Кавказ» эксплуатирует лишь 43% из общего количества распределительных сетей 0,4-10 кВ, непосредственно обеспечивающих электроснабжение потребителей.

В рамках обсуждения модернизации сетевой инфраструктуры отмечено, что сейчас в Правительстве России на согласовании находится программа повышения надежности электроснабжения на 2022-2023 годы, которая позволит обновить оборудование, провести реконструкцию объектов.