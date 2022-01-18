Политика

Сергей Меликов встретился в Москве с гендиректором компании «Россети» Андреем Рюминым

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В Москве в рамках рабочей встречи Сергей Меликов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили выполнение поручений Президента Владимира Путина.

Стороны говорили об инвентаризации и оформлении бесхозяйных сетей для консолидации электросетевого комплекса.

В настоящее время компания «Россети Северный Кавказ» эксплуатирует лишь 43% из общего количества распределительных сетей 0,4-10 кВ, непосредственно обеспечивающих электроснабжение потребителей.

В рамках обсуждения модернизации сетевой инфраструктуры отмечено, что сейчас в Правительстве России на согласовании находится программа повышения надежности электроснабжения на 2022-2023 годы, которая позволит обновить оборудование, провести реконструкцию объектов.

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