Сергей Меликов встретился в Баку с председателем азербайджанского парламента

6 декабря в Баку состоялась встреча главы Дагестана Сергея Меликова с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.

Сахиба Гафарова подчеркнула значимость налаживания дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией и отдельных связей с регионами.

«Мир изменился, и сохранение подобных отношений является одной из главных задач для народов в целом и государств в частности. Мы всегда рады нашим друзьям из Дагестана и готовы развивать это сотрудничество», – сказала Гафарова.

Сергей Меликов поблагодарил за теплый прием и отметил:

«Мы не просто соседи, мы друзья. Причём эта дружба складывается из многовековых отношений между дагестанскими и азербайджанским народами. Мы всегда по-доброму и трепетно относимся к традициям представителей азербайджанской национальности, которые вносят свой вклад в культуру многонационального Дагестана».

В рамках встречи руководитель Дагестана сделал акцент на важности взаимообмена опытом:

«Географическое положение, климатические условия, горные территории и наличие моря дают нам возможность взять на вооружение те положительные примеры, которые есть в Азербайджане».

Председатель Милли Меджлиса констатировала, что существующие связи между странами в целом и республиками в частности, прежде всего, базируются на экономических отношениях, но большое значение имеют и совместные социальные проекты.

«Мы должны работать сообща, развивать все то, что имеем, и закладывать основы новому. Безусловно, Ваш визит внесет лепту в развитие отношений между нашими странами», – заключила она и сообщила, что с радостью принимает приглашение посетить Дагестан в ближайшее время.