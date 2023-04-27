Общество

Сергей Меликов встретился с жёнами военнослужащих, погибших в зоне СВО

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Встреча проходила при участии представителей органов власти. Заявительницы обратились к главе Дагестана с разными вопросами, в том числе по вопросам оформления социальных выплат, трудоустройства, подключении газа и т.д..

В рамках встречи Сергей Меликов заявил, что нужды семей военнослужащих всегда будут на особом контроле.

«Мы всегда готовы помочь. Главное, вовремя подходить к решению проблемы», — сказал Меликов.

В ходе встречи, одна из вдов Асият Магомедова поблагодарила главу Дагестана за инициативу увековечить память участников СВО.

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