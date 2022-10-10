Сергей Меликов встретился с заместителем председателя Государственной Думы Шолбаном Кара-оолом, который курирует в нижней палате вопросы региональной политики, местного самоуправления и туризма. Во встрече принял участие депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев.

Делясь своими впечатлениями о Дагестане, Шолбан Кара-оол отметил, что уже ознакомился с основными достопримечательностями республики и остался доволен тем, как развивается туристическая инфраструктура.

«Многое нам нужно делать совместно. Регион заслуживает такого отношения, потому что здесь очень много энтузиастов, простых дагестанцев, которые развивают свои родные сёла. Нам нужно взаимодействовать и создавать условия, чтобы Дагестан развивался», – отметил вице-спикер Госдумы.

Сергей Меликов со своей стороны поблагодарил депутатский корпус за поддержку, а также согласился с важностью развития туризма, что положительно сказывается на экономике республики в целом.