Сергей Меликов встретился с военным врачом Багавдином Ахметовым

Багавдин Ахмедов лечит раненых бойцов на передовой в составе сборной команды лучших специалистов России.

Он рассказал о буднях военного врача, интересных случаях из практики и, конечно, о мужестве наших ребят, которые после ранений считают дни до возвращения в строй.

«Хотя уже много лет Багавдин Гаджиевич живет и работает за пределами республики, он очень любит Дагестан и гордится малой родиной. Мы тоже очень гордимся такими нашими земляками, которые посвятили себя самому важному – спасению человеческой жизни! Багавдин Ахмедов моим указом награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

На днях я вам рассказывал и о лезгинском поэте Сажидине Саидгасанове, который пишет прекрасные стихи и всей душой болеет за республику и особенно за воспитание нашей молодёжи. Лично поздравил его со званием «Народный поэт Республики Дагестан». И даже сегодня Сажидин Саиджамалович просил не за себя, а за юных поэтов – нужна помощь в издании сборника их стихов. Мы обязательно поддержим!

Эти два примера показывают, что не важно, в какой сфере человек трудится, важно то, какой эта сфера становится благодаря его усилиям, таланту и работе на результат. Спасибо за такую душевную и тёплую встречу», — написал Глава республики в своём Телеграм.