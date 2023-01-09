Сергей Меликов встретился с советником Президента России Русланом Эдельгериевым.

В числе прочих актуальных вопросов было обсуждено исполнение поручений Владимира Путина и реализация в республике нацпроектов и государственных программ.

Руслан Эдельгериев положительно оценил проводимую в республике работу:

«Хочу отметить позитивные изменения: дороги, улицы – они в хорошем состоянии, строятся детские площадки, обустраиваются дворы. Мы ценим ваши усилия и их результат».

Важное значение уделили строительству центральной районной больницы в Ахтынском районе.

На сегодняшний день, по словам главы республики строительно-монтажные работы завершены, осталось решить вопрос с корректировкой медико-технического задания.