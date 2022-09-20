Сергей Меликов встретился с семьями погибших в Украине военнослужащих

Сергей Меликов встретился с семьями погибших в Украине погибших при исполнении воинского долга военнослужащих. До начала встречи руководитель субъекта и представители органов власти республики возложили цветы к портретам военнослужащих.

Выразив искренние соболезнования родным и близким, Сергей Меликов подчеркнул: «Мы гордимся вашими сыновьями, братьями, отцами – теми, кто сегодня стоит на защите нашей страны и ценой своей жизни спасает многих людей. Специальная операция длится уже более полугода, и мы видим далеко идущие планы наших врагов по агрессии в отношении России – она не прикрыта. Наши военнослужащие гибнут, защищая незыблемость наших границ. И нет никаких сомнений, что, если бы не принятое ранее решение защищать свободу и независимость России, со временем бы эта война перекинулась на наши с вами земли. Поэтому все, кто погиб в ходе специальной военной операции, и кто сегодня продолжает защищать свою Родину, отстаивали и отстаивают интересы и свободу всей нашей страны и нас с вами», – сказал глава региона и объявил минуту молчания в память о погибших.

Глава Дагестана отметил, что будет сделано всё возможное для оказания необходимой помощи семьям военнослужащих. Сергей Меликов напомнил, что решение о поддержке родственников погибших принято на федеральном уровне Президентом России Владимиром Путиным. Такое же чуткое отношение к проблемам близких погибших, по его словам, должно быть и на местах – от руководителей органов власти и глав муниципалитетов.