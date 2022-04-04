Сергей Меликов встретился с семьями дагестанских военнослужащих, погибших в специальной военной операции

Сегодня Сергей Меликов встретился с семьями погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в Украине. Перед началом мероприятия Глава Дагестана возложил цветы к портретам погибших военнослужащих.

Почтив минутой молчания память отдавших свои жизни ради Родины дагестанцев, Сергей Меликов выразил искренние соболезнования их близким.

«Я хочу склонить голову перед мужеством и отвагой наших ребят – ваших мужей, братьев и сыновей, погибших при выполнении служебно-боевых задач, защищая мир и покой нашей Родины», – сказал руководитель республики, отметив высочайший профессионализм, беспримерное мужество и силу духа дагестанских военнослужащих.

По его словам, наши ребята в ходе военной операции воюют плечом к плечу: помогают, поддерживают, а если надо, то как брат брата прикрывают друг друга от пуль.

Сергей Меликов подчеркнул, что эти встречи проводятся для того, чтобы всячески поддержать семей погибших в решении проблемных вопросов, какой бы сферы жизни они ни касались.

Глава Дагестана в свою очередь напомнил о создании фонда помощи семьям погибших военнослужащих и выделении 50 млн рублей из республиканского бюджета.