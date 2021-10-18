Сергей Меликов встретился с редакторами федеральных изданий

Сергей Меликов встретился с главными редакторами федеральных средств массовой информации.

Среди участников встречи – главный редактор журнала «Профиль» Александр Белоновский, первый заместитель главного редактора «Российской газеты» Михаил Чкаников, заместитель генерального директора – гендиректор Региональной службы агентства «Интерфакс» Михаил Кетько, обозреватель «Федерального агентства новостей» Альгидас Микульскис, руководитель Службы по работе с рекламными агентствами издательского дома «Аргументы и Факты» Юлия Мокрецова, руководитель Региональной службы информационного агентства России «ТАСС» Андрей Цицинов.

«Я рад, что вы у нас в гостях. Уверен, что эта поездка не первая у вас в нашу республику, и очень надеюсь, что не последняя. Мы всегда рады видеть вас и в качестве гостей и в рамках рабочих встреч», – поприветствовал Сергей Меликов.

Глава Дагестана ответил на вопросы журналистов и обсудил важнейшие направления развития региона, планы по повышению качества жизни дагестанцев.