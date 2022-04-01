Сергей Меликов встретился с представителями творческой интеллигенции

Глава республики Сергей Меликов встретился с представителями творческих союзов республики.

Среди участников встречи были театральные деятели, писатели и журналисты, хореографы, художники и композиторы, кинематографисты и архитекторы.

Сегодня, отметил глава региона, культура служит укреплению сплочённости, формированию у подрастающего поколения понимания Родины и любви к ней.

«Семья нашего Героя России, погибшего при исполнении служебного долга в Украине, Нурмагомеда Гаджимагомедова поделилась личным архивом, где сын читает знаменитое стихотворение Расула Гамзатова:

Если верный конь, поранив ногу,

Вдруг споткнулся, а потом опять,

Не вини его – вини дорогу,

И коня не торопись менять.

И таких ребят очень много. Наследие и связь поколений неразрывна, и героизм, проявляемый сегодня нашей молодежью, — тому яркий пример», – подчеркнул Сергей Меликов.

Глава региона отметил важность активного участия творческой интеллигенции в мероприятиях, связанных с двумя знаковыми событиями: юбилеями Фазу Алиевой и Расула Гамзатова.

«Ваше творчество всегда обращено к народу. Ваши союзы готовы принимать все лучшее, созидательное, сохраняя нравственные устои и историческую память», – констатировал Сергей Меликов.

В рамках встречи обсудили деятельность творческих объединений, реализацию их планов, перспективы и возможности государственной поддержки, а также проблемные вопросы, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы.

В том числе речь шла о социальной поддержке творческих работников, реконструкции зданий культуры.

Было отмечено, что поддержку получит Союз писателей и Союз архитекторов.

Подводя итог, Глава республики отметил, что встреча была очень полезной. По ее итогам будут определены соответствующие меры и решено, что подобные встречи будут проводиться регулярно.