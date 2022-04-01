Сергей Меликов встретился с представителями творческой интеллигенции

Глава республики Сергей Меликов встретился с представителями творческих союзов республики.
Среди участников встречи были театральные деятели, писатели и журналисты, хореографы, художники и композиторы, кинематографисты и архитекторы.
Сегодня, отметил глава региона, культура служит укреплению сплочённости, формированию у подрастающего поколения понимания Родины и любви к ней.
«Семья нашего Героя России, погибшего при исполнении служебного долга в Украине, Нурмагомеда Гаджимагомедова поделилась личным архивом, где сын читает знаменитое стихотворение Расула Гамзатова:
Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять,
Не вини его – вини дорогу,
И коня не торопись менять.
И таких ребят очень много. Наследие и связь поколений неразрывна, и героизм, проявляемый сегодня нашей молодежью, — тому яркий пример», – подчеркнул Сергей Меликов.
Глава региона отметил важность активного участия творческой интеллигенции в мероприятиях, связанных с двумя знаковыми событиями: юбилеями Фазу Алиевой и Расула Гамзатова.
«Ваше творчество всегда обращено к народу. Ваши союзы готовы принимать все лучшее, созидательное, сохраняя нравственные устои и историческую память», – констатировал Сергей Меликов.
В рамках встречи обсудили деятельность творческих объединений, реализацию их планов, перспективы и возможности государственной поддержки, а также проблемные вопросы, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы.
В том числе речь шла о социальной поддержке творческих работников, реконструкции зданий культуры.
Было отмечено, что поддержку получит Союз писателей и Союз архитекторов.
Подводя итог, Глава республики отметил, что встреча была очень полезной. По ее итогам будут определены соответствующие меры и решено, что подобные встречи будут проводиться регулярно.