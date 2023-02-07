Сергей Меликов встретился с пайщиками «АРСИ Групп» и осмотрел строящуюся школу в Каспийске.

Напомним, летом 2022 года будущие жильцы домов обратились к главе региона с просьбой о защите своих прав перед застройщиком. Сергей Меликов взял решение проблемы под личный контроль.

Сегодня первый блок жилого комплекса практически достроен, благоустроена дворовая территория. Вместе с тем не завершены некоторые внутренние работы, без которых дом не может получить заключение о соответствии, а город не сможет принять его на баланс.

Сергей Меликов заявил, что вопрос необходимо решать исключительно в рамках закона, а, обращаясь к жильцам, ещё раз подчеркнул:

«Вы вложили деньги, это ваша собственность. Я в этой ситуации хочу одного: чтобы ваши условия жизни были комфортными».

В завершение встречи глава региона поручил ответственным службам проконтролировать исполнение обязательств со стороны застройщика и обещал вновь встретиться с дольщиками весной.

В рамках рабочей поездки в Каспийск Сергей Меликов осмотрел строящуюся школу на 1224 ученических мест. Объект возводится в рамках национального проекта «Образование».

Глава Дагестана ознакомился с ходом работ. Общая площадь здания – более 23 тысяч квадратных метров. Помимо учебной зоны, в школе будут плавательные бассейны, пищеблок, актовый зал и спортзалы. На сегодня готовность трёхэтажного здания составляет 73%.