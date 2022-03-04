Сергей Меликов встретился с ополченцами 1999 года

Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с дагестанскими ополченцами 1999 года. Обсуждался вопрос придания им статуса ветерана боевых действий.

В августе 1999 года в Дагестан вторглись отряды международных бандформирований. Тысячи жителей республики выступили в ряды ополченцев.

Федеральным законом от 2019 года установлены правовые основания для придания дагестанским ополченцам статуса ветерана боевых действий.

Сергей Меликов признал, что пока ополченцам не оказывается помощь в должном объёме, как и участникам боевых действий в Афганистане.

«Сегодня хотелось бы понять, как нам дальше вместе с вами двигаться, чтобы исправить это положение дел. Россия находится в той ситуации, когда в очередной раз приходится доказывать всем, что наша страна является самостоятельной и независимой, и никому со стороны не позволит диктовать себе условия.

В 1999 году Президент страны вместе с вами принимал решение по отражению агрессии на Дагестан, проявил себя человеком решительным, не позволив никому затрагивать интересы нашей страны.

Сегодня перед нами стоят несколько иные задачи. Лучшие представители народов России, в том числе дагестанские ребята, выполняют свой воинский долг перед Отечеством не с целью агрессии и захвата, а ради денацификации территорий, которые являются потенциальной угрозой нашей свободе и независимости», – подчеркнул Сергей Меликов.

Для решения вопроса придания дагестанским ополченцам статуса ветерана боевых действий в республике неоднократно уточнялись списки лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в августе-сентябре 1999 года. На республиканском и муниципальном уровнях созданы специальные комиссии. Но данные разнятся.

В этой связи Сергей Меликов поручил проработать механизм актуализации списков участников ополчения 1999 года: подтвердить легитимность командира того или иного отряда ополчения, а также дать ему право на актуализацию списка состава отряда; актуализировать все списки участников боевых действий, находившихся в рядах дагестанского ополчения, опираясь на представленные муниципалитетами сведения, а после – опубликовать подтвержденные списки ополченцев.