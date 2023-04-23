Сергей Меликов встретился с муфтием Дагестана Ахмадом Абдулаевым

Сегодня, 23 апреля, глава Республики Дагестан Сергей Меликов встретился с муфтием Дагестана, шейхом Ахмадом Афанди Абдулаевым. Во встрече принял участие государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов.

Руководитель республики поздравил муфтия с наступившим праздником Ураза-байрам. Он поблагодарил Ахмада Абдулаева за поддержку курса президента России и внимание к землякам-участникам специальной военной операции.

«В этом году мы отмечаем Ураза-байрам в непростых условиях, когда плечом к плечу люди разной веры отстаивают будущее великой Родины. Эти дни требуют от нас, независимо от вероисповедания и национальности, сплоченности и единства, стойкости и мужества. Знаю, что во всех мечетях говорят о том, что защищать страну — долг каждого неравнодушного жителя. Это очень важно. Спасибо вам за всё, что вы делаете для республики», — сказал глава региона.

Ахмад Афанди Абдулаев со своей стороны поблагодарил главу региона за оказанное внимание.

На встрече обсудили и текущие социальные вопросы республики.